' Suoni di Vienna' concerto di chiusura dell' anno accademico 2025 26
Il Duo Metropolis si esibirà a Tresigallo, all’interno della Città Metafisica, per il concerto di chiusura dell’anno accademico 202526 dell’Università per l’Educazione Permanente di Ferrara, sezione Utef del Comune di Tresignana. L’evento si terrà nello scenario suggestivo della cittadina e rappresenta l’appuntamento conclusivo delle attività didattiche dell’istituzione per quest’anno accademico. La serata vedrà protagonisti i musicisti in un concerto dedicato ai suoni di Vienna.
Il Duo Metropolis approda nello splendido scenario di Tresigallo - La Città Metafisica per un appuntamento speciale: concerto di chiusura anno accademico 202526 dell'Università per l'Educazione Permanente di Ferrara - sezione Utef del Comune di Tresignana. L'evento si svolgerà giovedì 14 alle 15.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Concerto di Capodanno 2026 - In ricordo dell’amico Mathias Deichmann
Notizie correlate
Università di Salerno, crescono le immatricolazioni: oltre 6mila nuovi studenti nell’anno accademico 2025/26Dati in crescita per le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Salerno nell’anno accademico 2025/26.
Polo delle Arti e del Design di Firenze, inaugurato l’anno accademico 2025-2026Firenze, 24 marzo 2026 - Per la seconda volta insieme, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”e l’Istituto Superiore...
Argomenti più discussi: Roma eventi weekend. World Press Photo, i suoni del cosmo al Planetario, Taste of Roma al Gazometro e il festival degli aquiloni; Torna il festival che trasforma luoghi naturali e architetture del territorio romagnolo in spazi di sperimentazione; Il FAVORITE TRIO: Klaus Filip/Christian Kobi/Radu Malfatti in performance ad Alghero il 12 maggio 2026, ore 18.30.; Gorizia capitale della chitarra classica con il festival Mercatali.
La primavera sboccia in musica al Palazzetto Bru Zane! Domenica 10 maggio il laboratorio-concerto All’aria aperta porterà grandi e piccini in un viaggio tra suoni, natura e fantasia, dove la musica prende vita in un’atmosfera luminosa e giocosa. Attraver facebook
Tutte le tante corde di quest'anno - reddit.com reddit