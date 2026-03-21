Domenica 15 marzo all’Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro Scalo si è tenuto lo spettacolo “Donne Parole e Note” scritto e interpretato da Lucia Salfa. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e coinvolto, che ha seguito con attenzione la performance dedicata alle figure femminili e alla musica. L’iniziativa si inserisce in una giornata dedicata alla cultura e alla musica nella città.

Per causa di forza maggiore non abbiamo potuto seguire l’evento, ma ci piace pubblicare qui, anche su CronacheCittadine.it, le considerazioni che la stessa Lucia Salfa ha esternato un suo post sui social. «Domenica sera è successo qualcosa che porterò nel cuore.“Donne, parole e note” non è stato solo uno spettacolo, ma un momento di condivisione profonda. Un’idea partita dal desiderio di essere utili ad una giusta causa, nel caso specifico all’associazione Associazione Malati di Reni Aps, ma non solo. Attraverso i monologhi e la scelta delle canzoni, abbiamo provato ad accendere una luce sulle storie, sulle fatiche, sulla forza e sul coraggio delle donne. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Grande successo all’Auditorium “Fabbrica della Musica” per lo spettacolo “Donne Parole e Note” di e con Lucia Salfa

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