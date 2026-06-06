GROSSETO "La sciantosa in concerto" con Serena Autieri (foto) e l’ Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Enzo Campagnoli al 4° Stormo di Grosseto. Oggi il penultimo concerto stagionale del festival " La voce di ogni strumento " con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Un viaggio tra i capolavori della canzone napoletana di ogni epoca, dai caffè concerto di inizio ‘900, con un tributo alla leggendaria Elvira Donnarumma, fino alla nuova musica partenopea. È "La sciantosa in concerto" con Serena Autieri e l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Enzo Campagnoli, che andrà in scena nell’hangar 2 del 4° Stormo di Grosseto, con ingresso da via Castiglionese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Sciantosa con Serena Autieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ma portare i bambini a teatro serve davvero a qualcosa — con Serena Autieri | FAQ Musical S1E8

Notizie e thread social correlati

La Mozzarella di Bufala Campana Dop torna in tv, nuovo spot con Serena AutieriIl Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ha avviato una nuova campagna pubblicitaria televisiva.

Serena Autieri compie 50 anni, il party in alta montagna con look da regina di ghiaccioIl 4 aprile, l'attrice e cantante ha spento 50 candeline, festeggiando con una grande festa in alta montagna.

Temi più discussi: La Sciantosa con Serena Autieri; La sciantosa in concerto: al 4° Stormo una serata di grande musica napoletana; Appuntamento ’La sciantosa in concerto’; Appuntamento ’La sciantosa in concerto’.

La sciantosa in concerto: Serena Autieri in scena con l'Orchestra sinfonica Città di Grosseto - x.com

La sciantosa in concerto: Serena Autieri in scena con l’Orchestra sinfonica Città di GrossetoGrosseto. Un viaggio tra i capolavori della canzone napoletana di ogni epoca, dai caffè concerto di inizio ‘900, con un tributo alla leggendaria Elvira Donnarumma, fino alla nuova musica partenopea. È ... grossetonotizie.com

La Sciantosa in concerto: Serena Autieri incanta con l'Orchestra sinfonica di GrossetoSabato 6 giugno il penultimo concerto stagionale del festival La voce di ogni strumento con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi ... maremmanews.it