La Mozzarella di Bufala Campana Dop torna in tv nuovo spot con Serena Autieri

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ha avviato una nuova campagna pubblicitaria televisiva. La protagonista dello spot è l’attrice Serena Autieri. La campagna mira a promuovere il prodotto sui canali televisivi italiani. La pubblicità è stata diffusa recentemente, con l’obiettivo di valorizzare la mozzarella di bufala Dop. La campagna segue le iniziative di promozione già avviate dal consorzio.

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