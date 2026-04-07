Il 4 aprile, l'attrice e cantante ha spento 50 candeline, festeggiando con una grande festa in alta montagna. L'evento ha visto la partecipazione di familiari e amici, che hanno condiviso il momento in un’atmosfera allegra. La festeggiata ha optato per un look da regina di ghiaccio, aggiungendo un tocco particolare alla cerimonia. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’organizzazione o sui partecipanti.

Il 4 aprile Serena Autieri ha compiuto 50 anni. Un compleanno importante, che la cantante e attrice ha scelto di celebrare con una grande e allegra festa, in compagnia della famiglia e di numerosi amici. Nonostante la stagione primaverile, i celebramenti sono avvenuti in montagna e, per l’occasione, Serena ha scelto un outfit scintillante, da vera regina delle nevi. Serena Autieri, 50 anni da regina di ghiaccio. Il 50esimo compleanno è una ricorrenza importante, che val la pena di festeggiare. Serena Autieri ha scelto di farlo con una grande festa in una suggestiva baita sui monti. Un luogo a lei caro, che lei definisce “la casa del cuore, quella fatta di affetti veri, di risate sincere e di momenti che restano”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serena Autieri compie 50 anni, il party in alta montagna con look da regina di ghiaccio

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Serena Autieri: «Quando io e il mio amico Frizzi cantavamo al supermercato. Sophia Loren a casa di Armani cucinò spaghetti per 40 persone»Serena Autieri, se lei dovesse riassumere Napoli in una parola? «Un abbraccio». Nata nel quartiere di Soccavo, nel 1976. «Orgogliosamente nipote del fioraio della zona, nonno Carmine». Oggi lei vive a ... corriere.it

Serena Autieri, attrice napoletana molto amata, compie 50 anni! #serenaautieri - facebook.com facebook

Il 4 aprile del 1976 nasceva l'attrice e cantante Serena Autieri #accaddeoggi x.com