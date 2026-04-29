Matrimoni sempre più cari | come risparmiare? Consigli pratici per coppie e invitati

Negli ultimi tempi, i costi dei matrimoni sono aumentati, portando molte coppie e invitati a cercare modi per risparmiare. Uno studio recente mostra che il 74% degli invitati stabilisce un budget prima di partecipare e che per il 23% degli italiani la spesa media si aggira tra 100 e 300 euro. Chi prenota all’ultimo minuto, invece, può affrontare spese superiori di oltre 100 euro.

Secondo un recente studio il 74% degli invitati fissa il budget in anticipo con una spesa media tra 100€ e 300€ per il 23% degli italiani e costi in aumento fino a +105€ per chi prenota tardi. Che entrino in scena i confetti, le chat di gruppo e quel leggero panico su cosa indossare. La stagione dei matrimoni è ufficialmente iniziata e, se quest’anno avete più di un «sì» in calendario, non siete i soli. Gli italiani affrontano il 2026 con un’agenda fitta di impegni e, fortunatamente, con un piano all’altezza. Secondo una nuova ricerca Klarna, banca digitale globale e provider di soluzioni di pagamento flessibili, invitati e futuri sposi stanno abbandonando la corsa dell’ultimo minuto per adottare un approccio più organizzato e consapevole a uno dei periodi più intensi – e costosi – dell’anno.🔗 Leggi su 361magazine.com

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