La casa degli errori a Palermo un morto ogni tre giorni per incidenti domestici | la mappa del rischio

A Palermo, ogni tre giorni si registra una morte legata a incidenti domestici, secondo i dati raccolti sul territorio. Le abitazioni sono spesso caratterizzate da elementi che rappresentano potenziali rischi, come tappeti posizionati in modo scorretto, spigoli di mobili, pentole calde lasciate incustodite, scale, soppalchi, stufe e candele accese senza supervisione. Questa situazione evidenzia come ambienti domestici apparentemente quotidiani possano nascondere insidie che, se non gestite con attenzione, possono portare a conseguenze tragiche.

Appartamenti disseminati di trappole invisibili. Un tappeto fuori posto, lo spigolo di un tavolo, pentole bollenti, scale e soppalchi, stufe e candele incustodite. Non c’è angolo di casa che non nasconda un’insidia. Un campo minato tra le pareti domestiche che ogni giorno alimenta il bollettino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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