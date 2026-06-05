Il presidente ucraino ha scritto una lettera aperta al presidente russo, proponendo un incontro per mettere fine al conflitto. Il Cremlino ha risposto invitando il leader ucraino a visitare Mosca. Nel frattempo, la Russia ha annunciato l’intenzione di firmare un accordo con gli Stati Uniti per la costruzione di un tunnel sotto lo Stretto di Bering. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni tra i due paesi.

Nel giorno in cui la Russia annuncia a sorpresa che oggi firmerà un accordo con gli Stati Uniti per la costruzione di un tunnel sotto lo Stretto di Bering, la questione della guerra in Ucraina torna a essere una priorità dopo settimane di silenzi. Ma sembra che questa volta sia una questione europea e russa, visto che Donald Trump, ancora impegnato a spegnere il fuoco in Iran e nello Stretto di Hormuz, non ha commentato i nuovi sviluppi. Prima ha parlato Vladimir Putin, dicendo che una strada per concludere la guerra è possibile. Poi è intervenuto Volodymyr Zelensky, scrivendo una lettera aperta al capo del Cremlino: «Fissiamo un faccia a faccia, siamo pronti a porre fine a questa guerra e a un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Ucraina, Zelensky scrive a Putin una lettera aperta: «Incontriamoci e poniamo fine alla guerra». Il Cremlino: «Venga a Mosca»

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Ucraina, Zelensky scrive a Putin una lettera aperta: «Incontriamoci e poniamo fine alla guerra»

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