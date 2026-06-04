ucraina zelensky scrive una lettera aperta a putin

Notizia in breve

Il presidente ucraino ha pubblicato una lettera aperta rivolta al presidente russo, in cui chiede un dialogo diretto e una risoluzione pacifica del conflitto. La comunicazione si inserisce nel quadro delle tensioni internazionali legate alla situazione nel paese. La lettera invita a superare le ostilità e a trovare soluzioni diplomatiche, evitando escalation militari. Nessuna risposta ufficiale è stata ancora rilasciata dalle autorità russe.