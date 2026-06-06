La magia della Luna Blu immortalata nel cielo di Cesenatico

A Cesenatico il 30 e il 31 maggio Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, ha scattato tre fotografie della "Luna Piena Blu": l'alone lunare di 22° alle ore 22.51 del 30 maggio, un alone blu violetto di una luminosissima luna alle ore 2.16 del 31 maggio e una fotografia più dettagliata della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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