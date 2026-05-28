Il cielo di fine maggio offrirà uno spettacolo raro: il 31 maggio si potrà osservare la “Mini Luna Blu”, un fenomeno che si verifica quando nel medesimo mese ci sono due lune piene. Questo evento astronomico, poco frequente, sarà visibile nel cielo italiano e rappresenta una delle occasioni più particolari del 2026. La Luna Blu si verifica quando due lune piene si susseguono nel corso di un singolo mese.

Il cielo di fine maggio regalerà uno degli eventi astronomici più particolari del 2026. Nella notte del 31 maggio sarà infatti possibile osservare una rara “Luna Blu”, fenomeno che si verifica quando nello stesso mese si verificano due lune piene. La prima aveva illuminato il cielo il 1° maggio, mentre la seconda chiuderà il mese domenica 31 maggio, dando vita a un evento che mediamente si verifica soltanto ogni due o tre anni. Perché si chiama “Luna Blu”. Nonostante il nome suggestivo, la Luna non apparirà realmente di colore blu. L’espressione deriva infatti dal modo di dire inglese “once in a blue moon”, utilizzato per indicare qualcosa di raro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Arriva la “Mini Luna Blu”: il 31 maggio spettacolo raro nel cielo d’Italia

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