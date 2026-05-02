Prima il bacio poi l' aggressione e gli spari | fermate due persone per tentato omicidio

Due persone sono state arrestate a Miano dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Napoli Vomero con l’accusa di tentato omicidio. L’intera vicenda si è svolta in un breve lasso di tempo, con un episodio che ha visto prima un bacio tra le parti coinvolte, seguito da un’aggressione e successivamente dagli spari. La Procura della Repubblica ha emesso il fermo di indiziato di delitto, che è stato eseguito il 28 aprile.

I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Napoli Vomero hanno dato esecuzione, il 28 aprile scorso a Miano, a un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso del Tribunale di Napoli – D.D.A. nei confronti di 2 soggetti indagati per concorso in tentato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Venezia, tentato omicidio nel centro storico: fermate due persone di nazionalità britannicaLa notte di San Valentino, nel pieno della movida veneziana, un episodio di violenza ha interrotto bruscamente la normalità del centro storico. L'omicidio di Giuseppe Florio, ci sono due persone fermate: l’aggressione, la fuga e il corpo nascosto tra le sterpaglieUna violenta aggressione degenerata in omicidio, seguita dal tentativo di occultare il corpo con modalità particolarmente accurata. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arresti; Prima il bacio, poi l'aggressione e gli spari: fermate due persone per tentato omicidio; Celiachia, baciare il partner che ha mangiato glutine è pericoloso?; Vita da escort di Taylor B: Il bacio costa 100 euro in più. Tanti chiedono: mi ami? Io rispondo: in questo istante. Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arrestiAgguato di camorra contro il nipote del boss Lo Russo per vendicare un litigio avvenuto in carcere: due arresti a Napoli. Nel quartiere Miano di Napoli, i carabinieri del Nucleo Operativo ... ilmattino.it Napoli, prima il bacio, poi l’agguato a nipote del boss Lo Russo: due arresti per tentato omicidioIl fatto avvenuto lo scorso 17 aprile: calci, pugni e colpi col calcio della pistola per vendicare un litigio in carcere ... napoli.repubblica.it Scudetto #Inter, la prima volta e i primati: da Pio Esposito al record di Chivu x.com La prima puntata della rubrica "Il Fatto a spicchi": l'intervista a Gigi Datome, oggi coordinatore delle attività delle nazionali maschili - facebook.com facebook