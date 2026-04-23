Tentato omicidio ad Aprilia | la lite e poi gli spari un uomo ferito a colpi di pistola Subito un fermo

Ad Aprilia un uomo è stato ferito da colpi di pistola durante una lite. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, che hanno rintracciato un 48enne del luogo. Nei suoi confronti è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Latina. L’episodio si è verificato nelle vicinanze di un’area residenziale, senza altre persone coinvolte.