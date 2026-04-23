Tentato omicidio ad Aprilia | la lite e poi gli spari un uomo ferito a colpi di pistola Subito un fermo
Ad Aprilia un uomo è stato ferito da colpi di pistola durante una lite. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, che hanno rintracciato un 48enne del luogo. Nei suoi confronti è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Latina. L’episodio si è verificato nelle vicinanze di un’area residenziale, senza altre persone coinvolte.
Tentato omicidio ad Aprilia. Subito una risposta da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del locale Reparto territoriale che hanno rintracciato un 48enne del posto nei confronti del quale hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Latina.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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