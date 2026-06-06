La legge Bacchelli per Lea Melandri
A 85 anni, l’intellettuale italiana, considerata un punto di riferimento per più generazioni, si trova in condizioni di indigenza. La legge Bacchelli è stata applicata per riconoscere un aiuto economico. La donna, nota per il suo ruolo nel panorama culturale, si trova senza risorse sufficienti. La notizia ha suscitato attenzione sul suo stato di bisogno, portando all’intervento delle istituzioni competenti per l’erogazione del sostegno.
“Non c’è mio libro che non parli dell’uscita dai dualismi, dal rapporto sentimento-ragione, dalla contrapposizione tra senso comune e cultura alta”, ha detto una volta Lea Melandri, insegnante, attivista, saggista, figura di spicco del femminismo italiano. L’impossibilità di fare teoria senza l’esperienza è stata la caratteristica distintiva di un’intellettuale in più di cinquant’anni di riflessione, scrittura e impegno politico. Il percorso dell’autrice di Amore e violenza: il fattore molesto della civiltà e Come nasce il sogno d’amore non comincia nei circoli intellettuali, ma in una famiglia di mezzadri romagnoli, e attraversa l’esperienza dell’insegnamento e del femminismo degli anni settanta. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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