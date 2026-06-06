la legge bacchelli per lea melandri

“Non c’è mio libro che non parli dell’uscita dai dualismi, dal rapporto sentimento-ragione, dalla contrapposizione tra senso comune e cultura alta”, ha detto una volta Lea Melandri, insegnante, attivista, saggista, figura di spicco del femminismo italiano. L’impossibilità di fare teoria senza l’esperienza è stata la caratteristica distintiva di un’intellettuale in più di cinquant’anni di riflessione, scrittura e impegno politico. Il percorso dell’autrice di Amore e violenza: il fattore molesto della civiltà e Come nasce il sogno d’amore non comincia nei circoli intellettuali, ma in una famiglia di mezzadri romagnoli, e attraversa l’esperienza dell’insegnamento e del femminismo degli anni settanta. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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