Rotonda Bacchelli-Canapa si spengono i semafori | si torna alla circolazione normale

Da giovedì 16 aprile, gli impianti semaforici all'intersezione tra le vie Porta Catena, Canapa e Bacchelli a Ferrara verranno spenti e al loro posto sarà aperta una rotatoria per la circolazione stradale. La modifica riguarda l'intersezione situata nella zona centrale della città, dove verrà ripristinato il normale flusso di veicoli. La decisione di eliminare i semafori è stata comunicata dalle autorità locali.

Da giovedì 16 aprile saranno spenti gli impianti semaforici all'intersezione tra le vie Porta Catena-Canapa-Bacchelli, a Ferrara, e sarà riattivata la circolazione stradale a rotatoria. Nell'area sono già state completate le opere di predisposizione del nuovo impianto di illuminazione pubblica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Rotonda Bacchelli-Canapa, si accendono i semafori: "Disagi temporanei, tutto pronto per Vasco"Nuova rotatoria tra via Canapa e via Bacchelli: semafori attivi in via temporanea per consentire la posa della nuova condotta dell’acqua da parte di... Rotonda Bacchelli-Canapa, cominciano i lavori: cambia la viabilità (con semafori temporanei)Sicurezza stradale e fluidità del traffico: è con queste finalità che il Comune si appresta a realizzare la nuova rotatoria all'intersezione tra le...