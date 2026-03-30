In un procedimento giudiziario riguardante il decesso di una neonata durante il parto, i periti incaricati hanno dichiarato che, pur essendosi verificata imperizia da parte dei medici, questa non sarebbe stata l’unica causa del decesso. I medici specializzati in medicina legale, anatomia patologica e ostetricia hanno espresso questa opinione nel corso dell’appello, evidenziando che la bambina probabilmente sarebbe morta comunque.

Lo scrivono i periti incaricati dalla Corte d'Appello secondo cui alcuni fattori possono avere causato la morte della neonata indipendentemente dall'imperizia dei due professionisti in sala parto “Ci fu imperizia, ma la bambina probabilmente sarebbe morta ugualmente”. A scriverlo sono i medici Rita Celli, specialista in medicina legale, Amerigo Santoro, specialista in anatomia e istologia patologica e Nicola Ghione, specialista in ostetricia e ginecologia, in qualità di periti incaricati dalla Corte d'Appello, su richiesta della difesa, per valutare le responsabilità penali di un medico e di un'ostetrica, condannati in primo grado a un anno e mezzo, pena sospesa, per la morte di una neonata avvenuta durante il parto, nell'aprile del 2021 al policlinico San Martino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Neonata morta durante il parto: colpo di scena in appello, "Ci fu imperizia dei medici, ma non fu l'unica causa del decesso"

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