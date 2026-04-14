Medvedev il folle show nel match con Berrettini costa caro | super multa

Durante un match in cui aveva subito un doppio 6-0, l'ex numero uno al mondo si è scagliato contro la racchetta, causando un'uscita di scena molto accesa. Questa reazione ha portato a una multa significativa da parte degli organizzatori, che hanno deciso di intervenire dopo l'episodio. L'evento ha attirato l'attenzione per la sua natura particolare e le conseguenze che ne sono derivate.

Le racchette spaccate si pagano, e spesso a caro prezzo. Per Daniil Medvedev, il conto dopo il Montecarlo Masters è meno pesante rispetto al recente passato, ma resta comunque significativo. Nel match contro Matteo Berrettini, il russo ha vissuto una delle giornate più difficili della sua carriera: un netto doppio 6-0 incassato in appena 49 minuti. Più ancora del risultato, però, hanno colpito le reazioni dell’ex numero uno del mondo, che in più occasioni ha sfogato la propria frustrazione distruggendo la racchetta sulla terra rossa del Principato. Secondo quanto riportato da Associated Press, questo comportamento, configurabile come condotta antisportiva, gli è costato una multa di 7.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Medvedev, il folle show nel match con Berrettini costa caro: super multa Leggi anche: Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match Leggi anche: Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev al secondo turno – Il match in diretta Multa salata per Daniil Medvedev…ma perché Medvedev, durante il match con Matteo Berrettini, incassa un “bagel” nel primo parziale e sfoga la rabbia sulla sua racchetta, scagliandola ripetutamente per terra, fino a romperla. Il gesto è costato un co x.com Medvedev, perde contro Berrettini e infuriato distrugge la racchetta - facebook.com facebook