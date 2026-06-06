La Giostra delle novità Tre debuttanti in lizza Le incertezze sui cavalli

A due settimane dalla Giostra di giugno, attenzione sui partecipanti dell’ultima edizione e sui nuovi. Tra i debuttanti, si segnala il giovane Giulio Vedovini, 17 anni, che gareggia con il supporto del padre, Enrico, anche lui coinvolto nell’evento. La presenza di nuovi cavalieri porta novità e incertezza sulle performance dei cavalli. La competizione si avvicina e i partecipanti sono in fase di preparazione, con i riflettori puntati sui giovani emergenti e sulle strategie di gara.

Due settimane alla Giostra di giugno e riflettori puntati sui vincitori dell’ultima edizione. Porta del Foro fa debuttare Giulio Vedovini, 17 anni, giovanissimo di grande talento e figlio d’arte, allenato proprio dal padre Enrico. Ma i giallocremisi non hanno ansia da prestazione e il clima a San Lorentino è sereno. Già scelti anche i binomi: o Vedovini correrà con Ice, la cavalla con cui ha fatto le prove generali lo scorso anno e Francesco Rossi si affiderà di nuovo ad Hollywood il cavallo del suo riscatto. "I nostri giostratori e l’allenatore - dice il capitano Diego Giusti - stanno lavorando intensamente per preparare al meglio questa Giostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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