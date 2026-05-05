Ancma Mercato delle due ruote in crescita nonostante le incertezze geopolitiche

Nonostante le difficoltà di interpretazione dei dati, dovute ai rimbalzi statistici, il mercato delle due ruote continua a mostrare segnali di crescita. La recente analisi evidenzia un incremento nelle vendite e nelle immatricolazioni, anche in presenza di tensioni geopolitiche che, in passato, avevano influenzato il settore. Le aziende del comparto segnalano un andamento positivo, con un aumento della domanda di modelli elettrici e tradizionali.

MILANO (ITALPRESS) – Nonostante le difficoltà di lettura del dato statistico, causate dai rimbalzi tecnici legati alla fine dell’omologazione Euro 5 che hanno caratterizzato la prima metà del 2025, nel complesso il mercato delle due ruote a motore mostra un buon andamento, registrando una crescita del 15%. “Le prospettive, tuttavia, restano strettamente legate all’evoluzione del contesto macroeconomico: la durata dell’attuale clima di incertezza, insieme alle ricadute del costo dell’energia e dei carburanti e, più in generale, dell’inflazione, potrebbe incidere sulla capacità di spesa dei consumatori. In questo scenario, appare fondamentale un deciso allentamento delle tensioni geopolitiche per salvaguardare i livelli di consumo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate A febbraio ancora segno positivo per il mercato delle due ruote. Soffre l’elettrico – i dati AncmaA febbraio il mercato delle due ruote prosegue la tendenza positiva, già registrata a inizio anno. Incentivi due ruote, le precisazioni di ANCMA su ecobonus 2026(Adnkronos) – Quando si parla di incentivi c'è sempre un po' di confusione, a tale proposito Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Due ruote che valgono il doppio, l’idea antitraffico dell’Ancma; Mobilità urbana: ANCMA lancia la campagna Due ruote che valgono il doppio; Mobilita urbana moto: Due ruote che valgono il doppio; La bici elettrica è in crisi: frenano le vendite e i negozi specializzati. Ecco perché. Ancma: Mercato delle due ruote in crescita nonostante le incertezze geopoliticheMILANO (ITALPRESS) – Nonostante le difficoltà di lettura del dato statistico, causate dai rimbalzi tecnici legati alla fine dell’omologazione Euro 5 che hanno caratterizzato la prima metà del 2025, ne ... msn.com Scooter e moto spingono aprile: vendite a +14,82%Il mercato italiano delle due ruote cresce del 14,82% ad aprile: scooter in forte aumento, moto positive, elettrico contrastato. affaritaliani.it https://www.modernews.online/54886_mobilita-ancma-lancia-la-campagna-due-ruote-che-valgono-il-doppio/ - facebook.com facebook