Un’estate tra cavalli e Giostra con la Scuderia Pan

Durante l’estate, il centro ippico di Molinelli organizzerà due campeggi dedicati ai giovani tra i 7 e i 13 anni. L’iniziativa, promossa dalla Scuderia Pan, si svolgerà nelle colline vicino a Arezzo e offrirà attività legate al mondo del cavallo e alla Giostra del Saracino. I partecipanti avranno l’opportunità di vivere esperienze pratiche e di conoscere le tradizioni locali legate a questa manifestazione storica.

Un’estate in sella alla Scuderia Pan. Il centro ippico di Molinelli tornerà a ospitare un doppio campeggio dedicato al mondo del cavallo e alla Giostra del Saracino che, nelle colline alle porte della città di Arezzo, permetterà a bambini e ragazzi con età tra i 7 e i 13 anni di vivere.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: La Scuderia Pan ha festeggiato il venticinquesimo anniversario Dalla Scuderia Pan alla Lancia d’Oro: un premio per tre giostratori aretiniArezzo, 18 febbraio 2026 – Un premio per i tre giostratori cresciuti nella Scuderia Pan e arrivati a vincere la Lancia d’Oro.