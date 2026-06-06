Gian Piero Gasperini ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione della Roma, mostrando una certa irritazione. La sua attenzione si concentra su aspetti tattici e di preparazione della squadra, senza specificare dettagli su eventuali problematiche interne. La reazione del tecnico si è manifestata attraverso dichiarazioni pubbliche, evidenziando un atteggiamento deciso nei confronti di alcune difficoltà riscontrate. La squadra e i tifosi sono stati coinvolti in questa fase di confronto tra il tecnico e i media.

Gian Piero Gasperini aveva mandato un messaggio chiarissimo. La nuova Roma avrebbe dovuto ripartire dai suoi uomini migliori, evitando cessioni pesanti e costruendo una squadra competitiva attorno ai giocatori più importanti della rosa. Il problema è che il mercato non sempre segue le esigenze tecniche. A Trigoria c’è una scadenza che incombe e che rischia di cambiare completamente i piani dell’allenatore. Entro il 30 giugno la società deve infatti sistemare una situazione economica delicata legata agli impegni assunti con la UEFA. Per farlo serviranno entrate importanti e il tempo a disposizione è ormai ridotto. Da qui nasce la preoccupazione che sta accompagnando queste settimane. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - La furia di Gasperini si abbatte sulla Roma: allarme giallorosso

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