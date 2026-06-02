El Shaarawy-Roma titoli di coda | da Gasperini a Gasperini dopo 10 anni d’amore giallorosso

Stephan El Shaarawy ha lasciato la Roma dopo dieci anni. L'attaccante ha salutato i tifosi all'Olimpico nel derby cittadino, poi si è congedato definitivamente nell'ultima giornata di campionato. La sua avventura con la squadra si è conclusa con un saluto ufficiale, segnando la fine di un lungo percorso iniziato nel 2013. L'ultimo incontro pubblico con i supporter si è svolto prima della partita contro una squadra rivale, in un clima di commozione.

Si è conclusa l'avventura di Stephan El Shaarawy con la Roma. Il Faraone ha salutato per l'ultima volta i tifosi giallorossi all'Olimpico nel derby cittadino, prima di congedarsi definitivamente nell'ultima giornata di campionato. Un addio dal sapore speciale: con un gol nei minuti finali, El Shaarawy ha regalato alla Roma una vittoria preziosa, contribuendo a staccare il pass per la prossima Champions League e chiudendo così la sua esperienza in giallorosso nel modo più bello Giunge ai titoli di coda,dopo dieci anni la storia d’amore tra la Roma ed El Shaarawy. Un’esperienza cominciata nel 2016 e segnata da gioie e dolori, partenze, ritorni e battaglie vissute sempre con grande professionalità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Verona-Roma, El Sharaawy saluta così il popolo giallorosso

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