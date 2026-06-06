La Freccia Rossa entra a Soave | debutto storico per la 1000 Miglia nel borgo murato

Per la prima volta la 1000 Miglia farà tappa a Soave con un controllo a timbro. Martedì 9 giugno il borgo murato veronese entrerà ufficialmente nel percorso della Freccia Rossa, ospitando uno dei momenti più caratteristici della manifestazione nel cuore del suo centro storico. La novità riguarda. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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