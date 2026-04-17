Torna la 1000 Miglia nella città del Santo | il 9 e 10 giugno le auto storiche sfileranno nel cuore dell’Urbs Picta

Il 9 e 10 giugno, le auto storiche della 1000 Miglia attraverseranno il centro della città del Santo, trasformandola in un grande scenario per il motorismo storico. Durante queste due giornate, le vetture sfileranno tra le vie principali, attirando appassionati e visitatori. L’evento si svolge nel cuore di una città nota per i suoi monumenti e il suo patrimonio artistico, offrendo un’occasione unica di vedere da vicino queste automobili d’epoca.

Per due giorni la città del Santo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per il motorismo storico internazionale. Il 9 e 10 giugno la città riabbraccerà la 1000 Miglia, che torna a fare tappa sotto il Santo dopo nove anni, portando nel centro storico centinaia di auto d’epoca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate La 1000 Miglia Experience a Brindisi: le Vespa storiche incantano tuttiBRINDISI - La Puglia conquista la 1000 Miglia Experience: Brindisi protagonista tra motori d'epoca e iconiche Vespa Per la prima volta nella sua... Leggi anche: Padova urbs picta: alla scoperta dell'oratorio di San Michele e il rione della Specola