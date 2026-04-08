La cena fantozziana nel borgo storico

Nel borgo storico, uno dei più belli d’Italia, si svolge nuovamente la tradizionale cena ispirata a Fantozzi, accompagnata dalla proiezione del film

Torna, in uno dei borghi più belli d'Italia, l'ormai celebre appuntamento tutto da ridere e gustare. Si parla della cena fantozziana con la proiezione del film "Il secondo tragico Fantozzi", l'opera fra le più amate della sagra cinematrografica ambientata al Casinò di Monte Carlo e che ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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John Cena chiude la carriera con un record storico nel suo ultimo matchUn addio al massimo livello del wrestling ha segnato l’ultima pagina della lunga carriera di John Cena.

scena ristorante la parolaccia - Fracchia la belva umana Paolo Villaggio (montaggio analogico 2026)