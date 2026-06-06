Una folla di fan e curiosi si è radunata in piazza davanti a un palazzo storico a Palermo, dove si sono svolti i primi festeggiamenti di due celebrità appena sposate. Le strade di piazza Sant'Anna e piazza Croce dei Vespri sono state chiuse al pubblico e presidiate da misure di sicurezza, con accesso consentito solo a chi aveva un pass speciale e un braccialetto dorato. La festa si è svolta sotto stretta sorveglianza.

I primi festeggiamenti degli sposini Dua Lipa e Callum Turner si sono svolti a Palermo con rigorose misure di protezione della coppia e dei loro ospiti, tra piazza sant'Anna e piazza Croce dei Vespri blindatissime e chiuse a chiunque non avesse il pass degli inviti: un braccialetto d’oro. I festeggiamenti di Dua Lipa e Callum Turner A Palermo La visita alla galleria d'arte moderna, poi la festa nella piazza del Gattopardo I cellulari di chi entrava - ma non era tra gli ospiti - sono stati oscurati dagli uomini della security posizionati sotto un gazebo poco prima della Galleria d’arte moderna. Dua Lipa, 30 anni, e Callum Turner di 36, già sposi a Londra, sono arrivati con alcuni amici su van neri coi vetri oscurati alla Gam, prenotata per una visita privata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - La festa di Dua Lipa e Turner in piazza davanti al palazzo del Gattopardo. A Palermo folla di fan e curiosi per la pop star

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Festa Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner a Palermo: in piazza SantAnna con Elton John

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