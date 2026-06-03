Callum Turner e Dua Lipa sono arrivati a Palermo per celebrare il loro matrimonio, con una festa privata a Bagheria. La zona è stata completamente chiusa al traffico e sorvegliata da forze dell’ordine. Gli ospiti sono stati accompagnati in un’area riservata, dove si è svolta la cerimonia. La festa è proseguita con un ricevimento esclusivo, mentre le strade circostanti sono state evacuate e messe sotto controllo.

Callum Turner e Dua Lipa festeggiano il loro matrimonio tra Palermo e Bagheria con un evento esclusivo. Villa Valguarnera a Bagheria è stata blindata in attesa dei circa 300 invitati internazionali. Callum Turner e Dua Lipa sono attesi in Sicilia per i festeggiamenti delle loro nozze che stanno trasformando Palermo e Bagheria nel centro del jet set internazionale. Tra soggiorni in hotel di lusso, location storiche e misure di sicurezza rafforzate, gli eventi si svolgono tra Villa Igiea e Villa Valguarnera, dove è previsto il ricevimento principale. L'intera area risulta già blindata in vista dell'arrivo degli ospiti Vip. Il quartier generale a Villa Igiea, hotel di lusso a Palermo Il quartier generale delle celebrazioni sarà il celebre hotel a cinque stelle Rocco Forte Villa Igiea, che si affaccia sul golfo di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Movieplayer.it - Callum Turner e Dua Lipa a Palermo per la festa di nozze: Bagheria è blindata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dua Lipa e Callum Turner, festa in Sicilia dopo le nozze a Londra

Notizie e thread social correlati

Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia: da Palermo a Bagheria le location delle nozzeDua Lipa e Callum Turner hanno celebrato le nozze in Sicilia, proseguendo i festeggiamenti dal 5 al 7 giugno.

Dua Lipa sceglie Palermo per le nozze con Callum Turner: città blindata e ospiti da star systemDua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Palermo, con la città blindata e misure di sicurezza rafforzate.

Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra: le foto e il racconto della cerimonia civile (in attesa dei grandi festeggiamenti a Palermo); Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra. Al via i festeggiamenti in una Sicilia blindatissima. Limitazioni al traffico e divieti di sosta nel palermitano; Dua Lipa e Callum Turner, nozze segrete a Londra: poi la festa da sogno in Sicilia; Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio anticipato a Villa Valguarnera a Bagheria.

Nozze Dua Lipa e Callum Turner, al via i preparativi della festa in Sicilia dlvr.it/TSrn3h x.com

Dua Lipa e Callum Turner a fare una passeggiata a Londra ieri con il loro cane, Golo, dopo essersi sposati reddit

Dua Lipa, le foto del matrimonio con Callum Turner e i preparativi per quello in Sicilia: maxi festa blindata, strade chiuse e controlli di sicurezzaUn matrimonio blindatissimo, celebrato nel più totale riserbo lontano da riflettori e paparazzi quello di Dua Lipa e Callum Turner che domenica ... msn.com

Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia: da Palermo a Bagheria le location delle nozzeDopo la celebrazione ufficiale a Londra, i neosposi Dua Lipa e Callum Turner continuano i festeggiamenti dal 5 al 7 giugno in Italia, più precisamente ... fanpage.it