dua lipa e callum turner la festa di nozze a palermo

Dua Lipa e Callum Turner hanno celebrato il loro matrimonio con una festa nel centro storico di Palermo, in Piazza Croce dei Vespri. Lei indossava un abito bianco, lui un completo beige con camicia bianca. La cerimonia e i festeggiamenti si sono svolti in un contesto pubblico e all'aperto. La coppia ha condiviso l’evento con amici e familiari, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sull’organizzazione.

Abito bianco per lei, completo beige con camicia bianca per lui. Dua Lipa e Callum Turner hanno dato il via ai festeggiamenti del matrimonio nel centro storico di Palermo, con una festa in Piazza Croce dei Vespri. Nel video Dua Lipa si affaccia alla finestra per salutare gli invitati (immagini da Dua Lipa Fans, Instagram). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Dua Lipa e Callum Turner, festa in Sicilia dopo le nozze a Londra

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