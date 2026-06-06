la festa dei carabinieri reati totali e furti in diminuzione aumentano arresti e denunce

Durante la festa dei carabinieri, sono stati comunicati dati riguardanti la sicurezza. I reati totali, inclusi i furti, sono diminuiti rispetto a periodi precedenti. Nel frattempo, si è registrato un incremento nelle persone arrestate e denunciate. Sono stati segnalati anche numerosi interventi legati alle truffe ai danni degli anziani e alle denunce per violenza sulle donne. La comunicazione ha evidenziato queste variazioni senza entrare in dettagli specifici sulle singole attività o sui numeri esatti.

Calano i reati, furti compresi, mentre aumentano gli arresti e le denunce. Parallelamente resta altissima l’attenzione al fenomeno delle truffe ai danni degli anziani e alla lotta alla violenza sulle donne. Come da tradizione, l’anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri (giunta al 212esimo compleanno) è occasione per fotografare l’andamento della criminalità sul territorio provinciale e l’attività svolta dagli uomini e dalle donne della Benemerita. La cerimonia si è tenuta ieri mattina nel piazzale del comando provinciale di via Carmine della Sala, alla presenza delle istituzioni, dei vertici delle altre forze dell’ordine, delle associazioni e delle scuole del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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