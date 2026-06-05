Carabinieri in festa i militari dell' Arma intervengono nell' 85% dei reati in provincia Quasi 300 arresti

I carabinieri intervengono nell’85% dei reati commessi in provincia, con quasi 300 arresti effettuati. Gli interventi riguardano furti, rapine e altri reati, e sono stati registrati numerosi sequestri di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine segnalano un aumento delle operazioni di controllo e di prevenzione. I dati si riferiscono alle attività svolte nel periodo recente, con un incremento delle operazioni di contrasto alla criminalità.

Oltre l’85% dei reati commessi nell'intero territorio provinciale vede l’intervento decisivo dei carabinieri. Questo dato statistico rappresenta lo specchio di un impegno capillare, emerso con forza durante la celebrazione del 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma. La festa dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

310 interventi al giorno: i numeri dell'Arma dei carabinieri tra arresti, controlli e prevenzioneL'Arma dei Carabinieri effettua circa 310 interventi giornalieri, includendo arresti, controlli e attività di prevenzione.

Carabinieri, dopo anni di onorato servizio nell'Arma arriva il congedo per due militariQuesta mattina, presso il comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna, si è svolta una cerimonia di congedo per due militari che hanno concluso il...

Temi più discussi: Giornata nazionale dell'Arma dei Carabinieri: eventi e celebrazioni in Italia; Anche a Cuneo la festa per i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri; Reggio, tutto pronto per la festa nazionale dei carabinieri; Pistoia: domani la Festa dei Carabinieri - TVL.

Savona, un anno di impegno quotidiano: la festa dei carabinieri in piazza del Brandale dlvr.it/TStrg3 @LaStampa x.com

Festa dei Carabinieri, una storica prima volta per Reggio Calabria. Ci sono la premier Meloni e i ministri Tajani e Crosetto FOTO | VIDEOPer la prima volta nella sua storia, la città di Reggio Calabria diventa il palcoscenico nazionale della Festa dell’Arma dei Carabinieri. Nella mattina di ... reggio.gazzettadelsud.it

Rieti, l'intervista. Il comandante dei carabinieri Valerio Marra: La festa torna in piazza. Noi siamo tra la genteRIETI - Oggi anche a Rieti si celebra la festa dei carabinieri. Il colonnello Valerio Marra è il comandante provinciale. Comandante Marra, oggi è una giornata importante, ... ilmessaggero.it