Calano i furti che sono ancora un terzo dei reati totali ma aumentano i danneggiamenti

Da ilpiacenza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle ultime statistiche, si nota che i furti rappresentano ancora circa un terzo dei reati totali, ma il loro numero è in calo. Al contrario, i danneggiamenti sono in crescita. Nel periodo analizzato, le auto di servizio hanno percorso poco meno di due milioni di chilometri, mentre sono stati effettuati oltre 17.600 servizi preventivi. I dati si fermano prima di completare il numero di interventi successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Poco meno di due milioni di chilometri (1.907.897) percorsi dalle auto di servizio, 17.634 servizi preventivi, 10.124 interventi operativi e controllati 118.150 tra soggetti e veicoli. Sono questi alcuni dei numeri che restituiscono l’immensa e fondamentale attività dell’Arma piacentina nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Piantedosi ASFALTA Renzi: Parli tu Con te OMICIDI alle Stelle!

Video Piantedosi ASFALTA Renzi: Parli tu? Con te OMICIDI alle Stelle!

Notizie e thread social correlati

Calano furti e rapine, ma aumentano aggressioni e violenze domestiche: il bilancio del questoreAlla vigilia del 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il questore di Brescia ha presentato i dati relativi ai reati nell'ultimo...

Epatite A, aumentano ancora i casi in provincia di Salerno: calano i consumi nel settore alimentareIn provincia di Salerno si registrano 21 casi di Epatite A, con un aumento rispetto ai dati precedenti.

Argomenti più discussi: Fvg, nel 2025 microcriminalità in diminuzione. Calano anche i furti; Ogni giorno vengono commessi 100 reati: 20 sono truffe, ecco come la criminalità fa i soldi in regione.

In Sicilia calano furti in abitazione nel 2024Nel 2024 in Sicilia sono stati registrati 5.879 furti in abitazione, con un calo del 10,6% rispetto all'anno precedente. Il numero di episodi, pari a 12,3 ogni 10.000 abitanti, si attesta ben al di ... ansa.it

I furti nelle abitazioni calano. Ma cresce il senso di insicurezzaLa paura per furti e rapine nelle abitazioni non tende a diminuire, nonostante i dati dei primi sei mesi del 2025 mostrino un calo rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato allarmante è che il 28 ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web