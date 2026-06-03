Calano i furti che sono ancora un terzo dei reati totali ma aumentano i danneggiamenti

Nelle ultime statistiche, si nota che i furti rappresentano ancora circa un terzo dei reati totali, ma il loro numero è in calo. Al contrario, i danneggiamenti sono in crescita. Nel periodo analizzato, le auto di servizio hanno percorso poco meno di due milioni di chilometri, mentre sono stati effettuati oltre 17.600 servizi preventivi. I dati si fermano prima di completare il numero di interventi successivi.

Poco meno di due milioni di chilometri (1.907.897) percorsi dalle auto di servizio, 17.634 servizi preventivi, 10.124 interventi operativi e controllati 118.150 tra soggetti e veicoli. Sono questi alcuni dei numeri che restituiscono l’immensa e fondamentale attività dell’Arma piacentina nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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