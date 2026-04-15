Così i migranti che pagavano per il permesso di soggiorno come finti gay

Una recente inchiesta della Bbc ha rivelato un sistema che consentiva a migranti di ottenere il permesso di soggiorno nel Regno Unito attraverso false certificazioni di omosessualità. Le indagini hanno mostrato come alcune persone pagassero per ottenere documenti che attestavano un'omosessualità che in realtà non avevano. Questo meccanismo facilitava l'accesso a pratiche di asilo basate su dichiarazioni false riguardo alla propria identità sessuale.

La Bbc ha scoperchiato un sistema di agevolazione alle domande di asilo nel Regno Unito tramite false certificazioni di omosessualità. Alcuni giornalisti della testata inglese si sono finti migranti bisognosi di avere il permesso di soggiorno in Gran Bretagna e hanno scoperto che esistono studi legali e consulenti che, dietro il pagamento di somme cospicue, aiutano i migranti a fingere di essere gay. Il sistema funzionava in modo sempre uguale: agli stranieri il cui permesso di soggiorno era in scadenza, infatti, venivano fornite false storie di copertura ma anche indicazioni per creare false prove, tra cui anche referti medici, che avvaloravano la propria condizione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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