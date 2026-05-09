Soccavo Pianura la denuncia | Comune niente fondi a manutenzione verde di scuole e case popolari

Una consigliera del municipio Soccavo Pianura ha segnalato che il Comune non ha finanziamenti disponibili per la manutenzione del verde nelle scuole e nelle case popolari della zona. Secondo quanto dichiarato, le risorse sono insufficienti o assenti per intervenire su aree verdi pubbliche, lasciando alcune strutture senza interventi di cura e manutenzione. La situazione riguarda specificamente le aree scolastiche e gli alloggi di edilizia popolare situati nell’area di competenza.

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Tempo di lettura: 4 minuti Manutenzione del verde? Le casse sono ‘al verde’, in certi casi. Lo denuncia Giovanna Lo Giudice, consigliera della municipalità Soccavo Pianura. “Nelle ultime settimane – spiega – sono emersi documenti ufficiali del Comune di Napoli che raccontano la condizione drammatica in cui ci troviamo. La Municipalità IX Pianura–Soccavo è oggi il simbolo di un collasso urbano periferico che nessuno sembra voler vedere, mentre la narrazione pubblica continua a parlare di una Napoli che vive giorni gloriosi. Ma quei giorni non arrivano mai nei quartieri dove vivono decine di migliaia di persone che pagano le tasse, rispettano le regole e continuano a credere nelle istituzioni”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Soccavo Pianura, la denuncia: “Comune, niente fondi a manutenzione verde di scuole e case popolari” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Napoli, Sos messa in sicurezza in scuole di Soccavo e Pianura: “Rischi immediati”Tempo di lettura: 4 minutiAllarme sicurezza in alcune scuole comunali di Soccavo e Pianura. Leggi anche: Verde pubblico, il Comune aumenta i fondi: stanziati 140 mila euro per manutenzione e sicurezza Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Municipalità 9, è allarme per le scuole; Napoli, controlli anti abusivismo a Scampia e Pianura: sequestri, sanzioni e alimenti distrutti. Palestre chiuse a Soccavo e a Pianura. Pochi fondi per la manutenzioneNelle scuole di Pianura e Soccavo abbiamo palestre chiuse e infiltrazioni d’acqua in più plessi. È un problema ricorrente, purtroppo. Paghiamo un gap di manutenzione durato decenni, ma da quattro anni ... napoli.repubblica.it