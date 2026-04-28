Case popolari a Milano in 10 anni investito mezzo miliardo per la manutenzione
Negli ultimi dieci anni, il Comune di Milano ha destinato circa mezzo miliardo di euro alla manutenzione degli alloggi popolari. Questa cifra è stata utilizzata per interventi di ristrutturazione e manutenzione delle abitazioni gestite dal settore pubblico. L’insieme degli interventi ha riguardato diverse zone della città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle case e garantire un servizio più efficiente ai residenti.
Milano, 28 aprile 2026 – In dieci anni il Comune di Milano ha investito circa mezzo miliardo per la manutenzione delle case popolari. "Si tratta di risorse spese per manutenzioni straordinarie e ordinarie, impegni di vario tipo come tutte le certificazioni di prevenzione incendio e molte altri efficientamenti energetici - ha detto l'assessore del Comune all'Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero, aprendo il Forum Casa a Palazzo Marino. Si tratta di un impegno importante ma non è sufficiente perché la sfida è grande e per questo chiediamo l'apporto di tutte le istituzioni, a partire naturalmente governo”. https:www.ilgiorno.itcronacalombardia-reddito-vuoto-il-20-case-effetto-affitti-brevi-tel7t75g L'assessore ha evidenziato come “senza risorse adeguate e una strategia chiara, nessuna città può affrontare la sfida dell'abitare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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