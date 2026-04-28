Negli ultimi dieci anni, il Comune di Milano ha destinato circa mezzo miliardo di euro alla manutenzione degli alloggi popolari. Questa cifra è stata utilizzata per interventi di ristrutturazione e manutenzione delle abitazioni gestite dal settore pubblico. L’insieme degli interventi ha riguardato diverse zone della città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle case e garantire un servizio più efficiente ai residenti.

Milano, 28 aprile 2026 – In dieci anni il Comune di Milano ha investito circa mezzo miliardo per la manutenzione delle case popolari. "Si tratta di risorse spese per manutenzioni straordinarie e ordinarie, impegni di vario tipo come tutte le certificazioni di prevenzione incendio e molte altri efficientamenti energetici - ha detto l'assessore del Comune all'Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero, aprendo il Forum Casa a Palazzo Marino. Si tratta di un impegno importante ma non è sufficiente perché la sfida è grande e per questo chiediamo l'apporto di tutte le istituzioni, a partire naturalmente governo”. https:www.ilgiorno.itcronacalombardia-reddito-vuoto-il-20-case-effetto-affitti-brevi-tel7t75g L'assessore ha evidenziato come “senza risorse adeguate e una strategia chiara, nessuna città può affrontare la sfida dell'abitare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Case popolari a Milano, in 10 anni investito mezzo miliardo per la manutenzione

Notizie correlate

La coscienza Evoluzione nell'ultimo mezzo miliardo di anniDi Francesco Cava*: Fino a circa mezzo miliardo di anni fa la vita sulla terra procedeva in modo lento ed era rappresentata da organismi unicellulari...

Leggi anche: Case popolari, nel 2026 ne verranno assegnate di più. 4 su 10 saranno per gli indigenti

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calvairate sotto controllo: elicottero e pattuglie dei carabinieri tra piazzale Libia e le case popolari; Regione Lombardia stanzia 20 milioni per riqualificare le case popolari Aler -; 1 ° MAGGIO – MAYDAY CONTRO IL MODELLO MILANO; La cultura è popolare (e sta al piano terra): spazi a disposizione dei librai nelle case del Comune.

Case popolari a Milano, un’inquilina con deambulatore: L’ascensore spesso non va, bloccata a casa anche per giorniSono rimasta in casa almeno venti giorni perché l’ascensore non funzionava, racconta a Fanpage.it una signora con il deambulatore, residente in via Catania 140 a Sesto San Giovanni (Mi). Nello ... fanpage.it

Case popolari a Milano, il Comune accelera: stanziati oltre 10 milioni di euro per nuovi ascensori e stop amiantoMilano – Superano i 10,5 milioni di euro le risorse che il Comune mette in campo per la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento degli immobili di Edilizia residenziale pubblica di sua proprietà. ilgiorno.it

50news Versilia. . Viareggio :: Case popolari e servizi scolastici ,il comune stanzia ingenti somme di denaro facebook