La competizione silenziosa sul futuro dell’Ucraina aperta dalla lettera di Zelensky
Le principali capitali europee hanno espresso sostegno alla lettera inviata dal presidente ucraino a quello russo, chiedendo di riaprire i canali negoziali. La comunicazione è arrivata in un momento di tensioni crescenti tra Ucraina e Russia. Le dichiarazioni ufficiali sono state coordinate tra le capitali di Francia, Germania, Regno Unito e l’Unione Europea. La posizione comune si concentra sulla volontà di trovare una soluzione diplomatica al conflitto in corso.
Il copione sembra scontato: le dichiarazioni coordinate tra Parigi, Berlino, Londra e Bruxelles; il sostegno alla lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al leader russo Vladimir Putin; un rinnovato appello a riaprire i canali negoziali. Il presidente francese Emmanuel Macron che parla di una «buona iniziativa», la Commissione europea che ribadisce il sostegno a colloqui diretti, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul che insiste sulla necessità di negoziati «con e dagli europei». Tutto appare lineare, quasi prevedibile. Ma sotto questa superficie si sta muovendo qualcosa di più profondo: non una semplice apertura diplomatica, ma la competizione tra due modelli incompatibili di negoziato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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