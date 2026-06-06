La competizione silenziosa sul futuro dell’Ucraina aperta dalla lettera di Zelensky

Notizia in breve

Le principali capitali europee hanno espresso sostegno alla lettera inviata dal presidente ucraino a quello russo, chiedendo di riaprire i canali negoziali. La comunicazione è arrivata in un momento di tensioni crescenti tra Ucraina e Russia. Le dichiarazioni ufficiali sono state coordinate tra le capitali di Francia, Germania, Regno Unito e l’Unione Europea. La posizione comune si concentra sulla volontà di trovare una soluzione diplomatica al conflitto in corso.