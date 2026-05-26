Le nuove fragranze North Sails sono ispirate a elementi naturali come vento e mare. Sono disponibili sul mercato e sono state presentate come parte delle recenti collezioni di profumi. Il testo evidenzia che i prodotti mostrati su GQ Italia sono scelti autonomamente dai redattori. Quando si acquista tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione affiliata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le fragranze North Sails arrivano con un compito preciso. Tradurre in odore un immaginario che il brand usa da sempre, quello del mare, del vento, della vela. Ocean e Wind sono le prime Eau de Toilette lifestyle del marchio, e scelgono una direzione chiara. Non imitare genericamente la freschezza marina, ma costruire due profili olfattivi che tengano insieme aria aperta, sport, materiale tecnico e un’estetica più urbana di quanto sembri. Il rischio, quando un brand legato all’oceano entra in profumeria, è facile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le nuove fragranze North Sails parlano di vento e mare

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