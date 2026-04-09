Ocean Active estetica minimal e design packable | la collezione S S 26 di North Sails

North Sails ha presentato la collezione Ocean Active per la primavera e l’estate 2026, inserita nella linea North Tech. La collezione si caratterizza per un’estetica minimalista e un design “packable”, pensato per chi cerca capi comodi e funzionali. Tra le novità, materiali che rispettano l’ambiente e un’attenzione particolare alla praticità, con capi che si possono facilmente ripiegare e trasportare.

Oceano e movimento. North Sails presenta la nuova collezione Ocean Active SpringSummer 2026. North Sails svela la nuova collezione SS26 Ocean Active, parte integrante del filone North Tech, pensata per chi non scende a compromessi in fatto di comfort, funzionalità, rispetto per l’ambiente e stile. Sotto il segno di “Ocean Meets Motion”, questa linea North Tech nasce per adattarsi ai ritmi veloci della contemporaneità, garantendo comfort e tecnicità in ogni contesto. La collezione unisce una versatilità ultraleggera e un design “packable” a un’estetica pulita e moderna. Realizzata con tessuti tecnici innovativi, la linea offre un eccezionale durabilità, traspirabilità e resistenza alle pieghe. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ocean Active, estetica minimal e design “packable”: la collezione S/S 26 di North Sails Leggi anche: Se la leggerezza trascende l’estetica. Una collezione eterea e raffinata Leggi anche: Acconciature disciplinate e accessori minimal chic: c'è un’estetica del rispetto che vuole capelli all'altezza di incontri formali, compreso il funerale