La Biennale Teatro diretta da Willem Dafoe apre con Miyagi e Banushi | purezza o disimpegno?

Notizia in breve

La Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe, ha inaugurato con le performance di Miyagi e Banushi. La manifestazione si è aperta con un richiamo a temi di purezza e disimpegno, accompagnato da un verso che richiama anni passati, spesso associati a tensioni politiche e sociali. Contestualmente, si prosegue a discutere sulla posizione artistica di Francesco De Gregori, coinvolto in una polemica riguardante il suo impegno pubblico e artistico.