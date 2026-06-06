La Biennale Teatro diretta da Willem Dafoe apre con Miyagi e Banushi | purezza o disimpegno?
La Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe, ha inaugurato con le performance di Miyagi e Banushi. La manifestazione si è aperta con un richiamo a temi di purezza e disimpegno, accompagnato da un verso che richiama anni passati, spesso associati a tensioni politiche e sociali. Contestualmente, si prosegue a discutere sulla posizione artistica di Francesco De Gregori, coinvolto in una polemica riguardante il suo impegno pubblico e artistico.
“E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure”: con l’eco di anni lontani che furono detti ‘di piombo’, la polemica sul dichiarato disimpegno di Francesco De Gregori continua a tener banco. Eppure, si sa che ’sono solo canzonette’, ormai dal 1980, da quando Edoardo Bennato ha voluto mettere la parola fine a un certo cantautorismo politico. Ma il mondo delle rappresentazioni cosiddette artistiche della realtà offre ogni giorno sempre buoni pretesti per accapigliarsi. Si apre a Venezia, per esempio, una Biennale Teatro dal maiuscolo titolo “ ALTER NATIVE”, che fa tanto contro-cultura da sembrare pescato in un vecchio numero della rivista ‘Re Nudo’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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