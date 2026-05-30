Una figura vestita di bianco si muove lentamente, con gesti delicati, accompagnata da una voce che scandisce i suoi movimenti. La scena si svolge alla Biennale Teatro, dove un attore interpreta Desdemona, portando in scena una rivincita. La presenza scenica è intensa, con movimenti misurati e una voce che ne sottolinea ogni passo, creando un’atmosfera di grande tensione emotiva.

Una figura avanza, è vestita di bianco, si muove con lenta delicatezza, i gesti scanditi da una voce che ne accompagna ogni movimento. Chi è questa presenza di cui non conosciamo il nome, che fluttua sulla scena cercando risposte al proprio dolore? Scopriamo che si tratta di Desdemona, la giovane nobile veneziana uccisa dal marito per gelosia, un femminicidio che nasce all’interno di un universo maschile di rivalità, intrighi, ambizioni, sete di potere di cui lei, Desdemona, diventa vittima quasi sacrificale in un silenzio di sofferenza e quasi di accettazione di quello che viene presentato come il suo «destino». A partire da qui Satoshi... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Satoshi Miyagi alla Biennale Teatro, una rivincita di Desdemona

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