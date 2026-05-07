L'attore internazionale Willem Dafoe protagonista della puntata del 7 maggio di Splendida Cornice su Rai 3 con Geppi Cucciari: tutti gli ospiti e le anticipazioni della serata. Questa sera, giovedì 7 maggio, torna in prima serata su Rai 3 Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. L'appuntamento è alle 21.20 con una nuova puntata che mescola intrattenimento, cultura, comicità e musica dal vivo. Tutti gli ospiti della nuova puntata di Splendida Cornice: Cinema e Musica Tra gli ospiti più attesi della serata ci sarà Willem Dafoe, protagonista internazionale del cinema contemporaneo. L'attore presenterà il documentario Willem Dafoe.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Splendida Cornice, Willem Dafoe ospite da Geppi Cucciari stasera

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