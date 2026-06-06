La battaglia per i lidi di Ostia Dubbi su un' altra gara del Comune accuse di falso per una concessione
Un’ulteriore gara indetta dal Comune per la concessione di un lido a Ostia è al centro di un’indagine per possibile falso ideologico. Le autorità stanno verificando la regolarità della procedura, mentre sono state sollevate accuse di irregolarità nella concessione. La questione riguarda l’assegnazione di uno spazio sulla spiaggia e coinvolge le procedure amministrative adottate. Non sono stati ancora comunicati dettagli sullo sviluppo dell’indagine o su eventuali implicazioni legali.
L'ombra di una accusa di falso ideologico si allunga su una gara per la concessione di un lido a Ostia, sul mare di Roma. Al centro del contendere una società risultata vincitrice di un lotto per uno stabilimento e una dichiarazione sui requisiti giovanili che, secondo la denuncia di un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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