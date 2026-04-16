Ostia lidi senza concessione affittavano cabine e ombrelloni | sequestrati La Caletta e L’Oasi
A Ostia, due stabilimenti balneari sono stati sottoposti a sequestro dopo aver affittato cabine e ombrelloni senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione è avvenuta nell’ambito di controlli su 67 lidi, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda la gestione del demanio. Le autorità hanno riscontrato irregolarità nelle concessioni di due strutture, che sono state sottoposte a sequestro. Nessuna altra informazione su eventuali sanzioni o procedimenti giudiziari è stata comunicata.
Affittavano cabine e ombrelloni senza autorizzazioni: sequestrati due stabilimenti a Ostia. Controlli su 67 lidi nell’inchiesta sulla gestione del demanio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Ostia, sigilli a La Caletta e all'Oasi. Sequestri per abusi in altri due lidi
Roma: controlli a Ostia, scoperte cabine in spiaggia rifugio di senza tettoControlli straordinari a Ostia: arresti, denunce e sequestri in un'operazione della polizia.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Ostia, lidi senza concessione affittavano cabine e ombrelloni: sequestrati La Caletta e L’Oasi; Stabilimenti di Ostia, tra regole e ritardi. Stagione balneare al via tra incognite; Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: Restiamo aperti. È tutto un equivoco; V Lounge, sequestrate le 200 cabine dello stabilimento vip frequentato anche da Salvini e Meloni.
Ostia, lidi senza concessione affittavano cabine e ombrelloni: sequestrati La Caletta e L’OasiAffittavano cabine e ombrelloni senza autorizzazioni: sequestrati due stabilimenti a Ostia. Controlli su 67 lidi nell’inchiesta sulla gestione del demanio. fanpage.it
Ostia, La Caletta e L’Oasi senza concessione: sequestrati i due stabilimenti balneariSigilli ad altre due strutture risultate non in regola dalle verifiche del Comune. Salgono a 36 su 76 quelle non in regola ... roma.corriere.it
Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni - facebook.com facebook
Ostia, sigilli a La Caletta e all'Oasi. Sequestri per abusi in altri due lidi ift.tt/q9e8SJN x.com