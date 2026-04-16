Ostia lidi senza concessione affittavano cabine e ombrelloni | sequestrati La Caletta e L’Oasi

A Ostia, due stabilimenti balneari sono stati sottoposti a sequestro dopo aver affittato cabine e ombrelloni senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione è avvenuta nell’ambito di controlli su 67 lidi, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda la gestione del demanio. Le autorità hanno riscontrato irregolarità nelle concessioni di due strutture, che sono state sottoposte a sequestro. Nessuna altra informazione su eventuali sanzioni o procedimenti giudiziari è stata comunicata.