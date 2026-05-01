Dal 10 maggio prende il via la stagione balneare 2026 sul litorale di Ostia, con l’apertura ufficiale delle spiagge. Il sindaco di Roma ha firmato l’ordinanza che stabilisce il calendario di apertura, che durerà fino al 30 settembre. Per questa stagione, solo 30 lidi su 61 sono stati autorizzati ad aprire, mentre le altre strutture restano chiuse. La mappa delle spiagge aperte è stata resa pubblica in questi giorni.

Prenderà ufficialmente il via il 10 maggio la stagione balneare 2026 sul litorale della Capitale. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato ieri l'ordinanza che disciplina l'apertura delle spiagge di Ostia e del litorale romano, fissando il calendario fino al 30 settembre. Un provvedimento che, tuttavia, consente agli operatori di anticipare l'avvio dei servizi di assistenza alla balneazione già da oggi e fino al 30 ottobre, previa comunicazione all'amministrazione. In concreto, laddove siano garantiti i bagnini e le condizioni di sicurezza, sarà possibile attivare il noleggio di lettini, sdraio e ombrelloni, oltre ai servizi secondari consentiti, come la somministrazione di cibo e bevande.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Via alla stagione di Ostia, ma aprono solo 30 lidi su 61. Ecco la mappa

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