Kim Kardashian ha pubblicato la prima foto ufficiale con Lewis Hamilton dopo mesi di silenzio. La foto è stata condivisa sui social media, dando ufficialmente pubblicità alla loro relazione. La coppia non aveva ancora mostrato pubblicamente il loro legame fino a questo momento. La pubblicazione segna il primo scatto condiviso che li ritrae insieme da quando si sono fatti conoscere come coppia. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato fornito riguardo alla loro relazione.

Nel 2026, per le celebrity come per i comuni mortali, esiste un solo modo per rendere ufficiale una relazione: il selfie di coppia condiviso sui social. Quel piccolo grande passo che segna il passaggio da una frequentazione riservata a un amore abbastanza solido da reggere l’impatto con il mondo intero. Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno fatto proprio questo il 1° giugno, quando l’imprenditrice ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini intitolato semplicemente “ lately “, ultimamente. Tra foto al mare e momenti con gli amici, è apparso il primo scatto ufficiale che li ritrae insieme: un selfie in bicicletta per le strade di New York, sotto il sole, sorridenti e complici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Kim Kardashian rompe il silenzio: ecco la prima foto ufficiale con Lewis Hamilton dopo mesi di segreti

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KIM KARDASHIAN BRISE ENFIN LE SILENCE CONCERNANT LES PHOTOS SUPPRIMÉES DU PRINCE HARRY ET DE MEGHAN.

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