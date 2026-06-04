Mesi di indiscrezioni e incontri segreti poi la foto che conferma tutto | Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono una coppia
Dopo settimane di speculazioni e incontri riservati, è stata diffusa una foto che mostra Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme. La coppia era già stata oggetto di numerosi avvistamenti e rumors, ma ora la presenza di un’immagine pubblica conferma ufficialmente la loro relazione. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dai protagonisti.
Dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti a distanza ravvicinata, la relazione tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton sembra essere uscita definitivamente dalla zona “rumor” per entrare in quella delle conferme social. Il primo segnale pubblico è arrivato direttamente da lei, con un post che sembrerebbe una vera e propria dichiarazione implicita. Tutto parte da un carosello pubblicato su Instagram dall’imprenditrice americana, accompagnato da una copy semplice e neutro: “lately”. Dentro quella sequenza di immagini, compare improvvisamente anche una foto di coppia: i due sorridono, rilassati, mentre pedalano insieme in bicicletta. A rafforzare l’idea di una complicità ormai evidente c’è anche un breve video inserito nello stesso carosello, che mostra la coppia in un momento di quotidianità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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