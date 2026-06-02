lewis hamilton e kim kardashian prima foto di coppia su instagram

Lewis Hamilton e Kim Kardashian hanno pubblicato la loro prima foto di coppia su Instagram. La coppia era stata al centro di indiscrezioni, foto rubate e avvistamenti negli ultimi mesi. La foto rappresenta il primo scatto ufficiale condiviso sui social media. Nessun commento aggiuntivo è stato rilasciato dai diretti interessati. La pubblicazione segue mesi di rumors e speculazioni sulla loro relazione.

La storia d'amore tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian è ufficiale anche su Instagram, il social network più utilizzato dall'imprenditrice e influencer per lavoro e per tenersi in contatto coi proprio follower. A pochi giorni dalla grande cena in famiglia, il pilota monegasco e la 45enne hanno pubblicato la prima foto di coppia, ufficializzando così questa storia d'amore ai 345 milioni di follower di Kardashian su Instagram. Senza annunci in pompa magna o senza dare troppo risalto alla cosa, Kim Kardashian ha condiviso un carosello di venti foto per riassumere un po' l'ultimo periodo della sua vita privata, da selfie e foto in bikini a momenti insieme ai quattro figli e al resto della famiglia, dalla madre manager Kris Jenner alle sorelle Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Lewis Hamilton, Kim Kardashian Dive Into PDA With Kiss on Beach Date | E! News

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