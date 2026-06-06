Domani, a Palazzo Datini, si terranno due laboratori per bambini e adolescenti organizzati da Artebambini. Uno si svolgerà alle 10, il secondo in un orario successivo. Tra i partecipanti ci sarà anche un professore noto nel settore. La partecipazione è rivolta a giovani di diverse età e mira a coinvolgere i partecipanti in attività creative e didattiche. L'evento è aperto al pubblico e non richiede prenotazione.

Seminare Idee Kids & Teens. Domani a Palazzo Datini Artebambini propone due laboratori: alle 10 Cos’ho in testa per bambini dai 3 ai 6 anni, alle 16 Desideri in fiore dedicato per bambini dai 7 ai 10: con semplici cerchietti per capelli come supporto creativo, i partecipanti si trasformeranno in piccoli artisti, e daranno vita a vere e proprie fioriture di pensieri e desideri. Alle 18.30 in Giardino Buonamici il workshop di Djing Metti le mani sulla musica!, condotto dall’insegnante e DJ Luca Piazza (foto), ideatore del primo corso in Italia di deejay in una scuola media pubblica (per ragazzini fra 11 e 14 anni). Oggi invece da ricordare dalle 10 alle 18 a Palazzo Buonamici La città dei desideri (4-13 anni), laboratorio tra creatività e tecnologia a cura della Fondazione Golinelli di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kids & Teens. C’è anche il prof Dj

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