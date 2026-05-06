Le attività di doposcuola del Centro Polifunzionale per Minori, noto come Kids and Teens, sono riprese presso la sede rinnovata di Villa Fiorita a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento. La riapertura segue i lavori di rinnovamento della struttura, che ospita il centro dedicato ai minori. La ripresa delle attività si è verificata dopo un periodo di sospensione, con l’obiettivo di offrire nuovamente supporto ai giovani della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Riprendono le attività di doposcuola del Centro Polifunzionale per Minori Kids and Teens presso la sede rinnovata di Villa Fiorita, a Sant’Agata de’ Goti (BN). Dopo una raccolta di libri ricreativi eo di lettura, per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 13 anni, le operatrici della struttura riaccolgono i bambini, per così rivedere i loro sorrisi, la loro voglia di vivere e di stupirsi e, con essa, tanti momenti di crescita, gioco e condivisione. Una gioia immensa riempire di bellezza le stanze e gli spazi esterni del Centro, in quello che sarà un nuovo bellissimo percorso fatto di laboratori educativo-creativi. “La ripresa delle attività a Villa Fiorita – afferma la responsabile Nicoletta Ciampi – è per noi un momento molto importante e rappresenta un nuovo inizio in uno spazio rinnovato e ancora più accogliente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centro Polifunzionale per Minori, riprendono le attività di Kids and Teens a Sant’Agata de’ Goti

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