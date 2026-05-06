Sant’Agata de’ Goti riprendono le attività di Kids and Teens al Centro Polifunzionale per Minori

A Sant’Agata de’ Goti sono riprese le attività di Kids and Teens presso il Centro Polifunzionale per Minori. Le attività si svolgono nella sede rinnovata di Villa Fiorita, che ospita sia il doposcuola che laboratori educativo-creativi. Le iniziative sono state riavviate dopo una pausa, con l’obiettivo di offrire supporto scolastico e spazi di aggregazione ai giovani della zona.

Riprendono le attività di doposcuola del Centro Polifunzionale per Minori “Kids and Teens” presso la sede rinnovata di Villa Fiorita, a Sant’Agata de’ Goti (BN). Dopo una raccolta di libri ricreativi eo di lettura, per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 13 anni, le operatrici della struttura riaccolgono i bambini, per così rivedere i loro sorrisi, la loro voglia di vivere e di stupirsi e, con essa, tanti momenti di crescita, gioco e condivisione. Una gioia immensa riempire di bellezza le stanze e gli spazi esterni del Centro, in quello che sarà un nuovo bellissimo percorso fatto di laboratori educativo-creativi. “La ripresa delle attività a Villa Fiorita – afferma la responsabile Nicoletta Ciampi – è per noi un momento molto importante e rappresenta un nuovo inizio in uno spazio rinnovato e ancora più accogliente.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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