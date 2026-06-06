Key West | nubifragio violento trasforma le strade in fiumi

Notizia in breve

Un nubifragio a Key West ha provocato l'allagamento di molte strade, trasformandole in fiumi. Si evidenzia la difficoltà nel valutare la profondità dell'acqua sotto le auto, rendendo rischioso attraversare le aree allagate. Il rapido flusso di acqua può nascondere ostacoli e danneggiare le vetture, aumentando il pericolo per i conducenti. Non sono state segnalate vittime o danni strutturali significativi, ma l'evento ha causato disagi alla circolazione.